Статья автора «КП»-Мурманск» вошла в шорт-лист конкурса «Герои пера»

Материал корреспондента "КП" о поиске детей стал финалистом конкурса "Герои пера". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На ежегодный конкурс социальной журналистики «Герои пера» в 2023 году поступило 276 заявок от 158 СМИ, блогеров и пабликов. В шорт-лист попали 34 материала, в том числе работа автора «Комсомольской правды»-Мурманск».

Ее героями стали волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, которые провели масштабные учения в Мурманской области прошлым летом.

- В этом году, впрочем, как и всегда, было крайне сложно определить финалистов. Ведь год от года качество работ растет. И каждая заявка – уникальна. Удивительные истории, актуальные темы, талантливые тексты и сюжеты. Мы ценим всех авторов и заявки и каждая из них нам дорога, - рассказали организаторы конкурса.

Напомним: туристический портал Мончегорска стал лауреатом премии «Золотой сайт-2022». Сайт вошел в тройку победителей, обогнав в своей номинации 60 конкурентов.

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