С мурманских поездов сняли трех пьяных дебоширов

Дебоширов сняли с поездов, в отношении них составили административные протоколы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие выходные с мурманских поездов сняли нескольких пассажиров, которые были пьяны и всем мешали.

Так, на станции Кемь помощь полиции потребовалась бригаде поезда «Мурманск - Ярославль». Там пассажиры пожаловались на 59-летнего жителя Мурманской области, который употреблял спиртное в вагоне.

Также по прибытию поезда «Мурманск -Москва» транспортные полицейские задержали 49-летнего жителя Республики Коми, который нарушал общественный порядок в пути следования.

- На следующий день аналогичное нарушение пресечено на станции Петрозаводск в поезде сообщением «Мурманск - Москва». 52-летний петрозаводчанин, будучи пьяным, игнорировал требования проводников и мешал отдыху пассажиров, - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западу.

Дебоширов сняли с поездов, в отношении них составили административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ. Им грозит административный арест до 15 суток.

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