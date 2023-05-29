В историческом центре Кировска сносят аварийный дом

Планируется возвести новый дом с учетом архитектурного облика исторического центра. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В Кировске начались работы по сносу старого дома на проспекте Ленина, 17. Его признали аварийным в 2016 году.

- Здесь планируется возвести новый дом с учетом архитектурного облика исторического центра, - сообщили в администрации города.

Напомним: в Абрам-Мысе снесут аварийный дом. Снос запланирован в переулке Охотничьем.

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