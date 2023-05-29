Виновному в мошенничестве при строительстве бассейна в Коле вынесли приговор

Ущерб мужчина возместил в досудебном порядке. Фото: Даниил ОПАРИН

Кольский районный суд оштрафовал жителя Североморска, которого уличили в мошенничестве при строительстве бассейна в Коле.

Так, мужчина похитил бюджетные деньги при проведении инженерно-геологических изысканий во время строительства спортивного комплекса.

- Он предоставил заказчику фиктивные сведения о проведении комплекса работ. Из-за преступных действий североморца администрация Кольского района получила имущественный ущерб на 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.

Ущерб мужчина возместил в досудебном порядке, а за свои действия он заплатит штраф в 200 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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