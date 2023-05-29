Мурманская область оказалась на 14 месте в рейтинге по благосостоянию семей

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мурманская область попала на 14 место в рейтинге по благосостоянию семей по итогам 2022 года. Исследование проводило агентство РИА Рейтинг по данным Росстата.

- Для расчета рейтинга складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи, - отмечает в исследовании.

Так, в среднестатистической мурманской семье с двумя детьми после минимальных расходов остается около 47 тысяч рублей в месяц. А если ребенок единственный, то 67 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где после минимальных расходов остается 118 тысяч рублей. Далее идут Москва и Сахалинская область.

На последних местах разместились Ингушетия и Кабардино-Балкария, где семьи с двумя детьми и вовсе уходят в минус после потраченных минимальных сумм.

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