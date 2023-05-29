Жителей Мурманска приглашают поучаствовать в конкурсе «Мой зеленый город – мой уютный дом»

Будет учитываться площадь и оригинальность оформления участка, количество, разнообразие высаженных деревьев и кустарников. Фото: t.me/morar_51

В Мурманске принимают заявки на участие в конкурсе «Мой зеленый город – мой уютный дом», который поможет сделать заполярную столицу красивее.

- Ежегодно предприятия, организации, образовательные учреждения и просто неравнодушные мурманчане высаживают цветы, обустраивают клумбы во дворах, на прилегающих территориях, делая заполярную столицу более зеленой и привлекательной, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Конкурс проводится по номинациям «Лучший зеленый дворик Мурманска», «Лучшая клумба-цветник», «Лучшее озеленение территории образовательной организации» и «Лучшее озеленение территории организации».

Заявки принимаются до 14 июля в комитете по развитию городского хозяйства. Будет учитываться площадь и оригинальность оформления участка, количество, разнообразие высаженных деревьев и кустарников. Особое внимание – экологичности материалов и санитарному состоянию газонов.

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