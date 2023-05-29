Tele2 предлагает три месяца бесплатного домашнего интернета и цифрового ТВ

Оформить заявку на подключение пользователи Tele2 могут в салонах оператора либо в личном кабинете мобильного приложения. Фото: Теле 2

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам добавить к основному тарифу фиксированный интернет на скорости до 500 Мбит/с. При первом подключении домашнего интернета и цифрового телевидения новые пользователи получат возможность пользоваться услугой бесплатно в течение трех месяцев.

Предложение оператора действует при первом подключении опции домашнего интернета к тарифам линейки «Мой Tele2», а также на тарифах Black и Premium. Первые три месяца опция доступна бесплатно. Далее стоимость будет зависеть от необходимой пользователям скорости: 100, 300 или 500 Мбит/с. Воспользоваться акцией можно до 23 августа 2023 года.

Компания Tele2 предлагает два варианта для подключения домашнего интернета, которые зависят от потребностей клиента и технических возможностей на конкретном адресе.

Высокоскоростной GPON – обеспечивает выделенный оптоволоконный канал с высокой пропускной способностью и стабильными скоростями до 500 Мбит/с. Для этого варианта потребуется оптический роутер, который можно приобрести, взять в рассрочку или арендовать.

Стандартный LAN – подключение через классическую витую пару, которая обеспечивает скорость до 100 Мбит/с. В этом случае пользователь может использовать свой собственный Wi-Fi-роутер.

Оформить заявку на подключение пользователи Tele2 могут в салонах оператора либо в личном кабинете мобильного приложения. В этом случае не выходя из дома можно самостоятельно проверить наличие технической возможности подключения по домашнему адресу, выбрать скорость передачи данных, время установки оборудования.

Подробнее об услуге на сайте tele2.ru.

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