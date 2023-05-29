В Мурманске из-за дорожных работ на проспекте Кирова изменится движение общественного транспорта

Пройдут работы по замене дорожных плит каналов перекрытия теплосети. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске с 00.00 3 июня до 23.59 4 июня ограничат движение транспорта, в том числе общественного, на пересечении проспекта Кирова и улицы Марата. Там пройдут работы по замене дорожных плит каналов перекрытия теплосети.

- Будет ограничено движение всех видов транспорта в обе стороны по проспекту Кирова и изменены маршруты движения автобусов и троллейбусов. Работы согласованы с администрацией Мурманска, - сообщила пресс-секретарь АО «Мурманская ТЭЦ» Анастасия Вечирко.

Маршруты автобусов будут ходить в объезд по улицам Советская и Декабристов, а троллейбус №4 будет следовать через улицу Книповича и проспект Ленина.

Напомним: продолжается реконструкция Восточно-Объездной дороги. Во время земляных работ рабочие нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасность такой находки в том, что она могла сдетонировать во время взрывов, которыми убирают скалу на участках, где дорогу планируют расширить.

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