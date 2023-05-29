На программу «Свой дом в Арктике» дополнительно выделят 100 млн рублей

По программе "Свой дом в Арктике" построили уже 67 домов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В июле 2022 года в Мурманской области запустили программу по улучшению жилищных условий северян «Свой дом в Арктике».

Жители региона могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей для строительства или покупки дома или домокомплекта. В число льготных категорий входят молодые ученые, участники СВО, многодетные семьи, педагоги и медработники.

- Из областного бюджета мы уже проинвестировали 580 миллионов рублей. Выдано 425 сертификатов, построено 67 домов, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как отметил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков, в 2023 году все средства уже почти освоили. По поручению главы региона, из областного бюджета выделят еще 100 миллионов рублей. Но при этом прием заявок от северян завершится 1 июля и возобновиться уже в 2024 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru