Жителей Североморска предупреждают о гидроиспытаниях на теплосетях

Процедура коснется домов на улицах Сафонова, Сгибнева, Душенова, Сивко, Ломоносова, Головко. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Североморске с 11.00 31 мая по 2 июня АО МЭС будет проводить гидроиспытания теплосетей района «Низ города».

- Процедура коснется домов на улицах Сафонова, Сгибнева, Душенова, Сивко, Ломоносова, Головко, а также детских садов № 31, 44, школ № 10, 12, плавательного бассейна, гостиницы «Ваенга», администрации Североморска, Дома творчества, стоматологической поликлиники, взрослой поликлиники, - сообщили в мэрии города.

С полным списком адресов, которые затронут гидроиспытания, можно ознакомиться в группе администрации. Телефон диспетчера: 8 (81537) 5-29-85.

Напомним: из-за похолодания в Мурманской области начали подключать отопление.

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