В Мурманске 3 июня пройдет фестиваль воздушных змеев

Каждый сможет не только запустить воздушного змея, но и сделать его самостоятельно на мастер-классе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманчан приглашают на фестиваль воздушных змеев «Вверх!», который состоится 3 июня. Мероприятие посвящено Международному дню защиты детей.

- Каждый сможет не только запустить воздушного змея, но и сделать его самостоятельно в рамках нашего мастер-класса! - сообщает ДК Первомайский.

Поучаствовать в запуске воздушных птиц, змей и драконов можно на живописной площадке микрорайона Абрам-Мыс, начало в 14.00.

Напомним: Мурманскую область посетило рекордное количество туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru