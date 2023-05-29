Мурманскую область посетило рекордное количество туристов

В Мурманской области растет туристический поток. Фото: Олег ФИЛОНОК

В 2022 году Мурманскую область посетило 540 тысяч туристов, что выше показателя 2021 года на 11 %. Как отметил губернатор Андрей Чибис, это абсолютный рекорд как для региона, так и для всех субъектов Арктической зоны РФ.

- Всего за 4 года нас посетили 1,8 миллиона человек, с 2019 по 2021 годы доходы в областной бюджет составили 9,3 миллиарда рублей. За 4 года мы поддержали 115 проектов на 350 миллионов рублей, - отметил Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, особенность туризма в Кольском Заполярье в том, что полуостров интересен для посещения круглый год.

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