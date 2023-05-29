Пятеро жителей Кировска получили от 8 до 12 лет за похищение человека и вымогательство

Дома у злоумышленников нашли оружие и наркотики. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области вынесли приговор пятерым мужчинам, которых обвиняли сразу по шести уголовным статьям: за похищение человека, угон, вымогательство, незаконное хранение оружия и боеприпасов, незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ и грабеж. Все это они сделали в Кировске.

- 23 апреля 2020 года они, угрожая огнестрельным оружием и применяя насилие, похитили двух мужчин. В момент похищения злоумышленники угнали машину одного из потерпевших и ограбили его. Похищенных удерживали в квартире, применяя насилие и угрожая убийством, осужденные вымогали у них полмиллиона рублей. Поняв, что воля потерпевших сломлена, и они готовы взять кредит, чтобы выплатить необходимую сумму, злоумышленники отпустили их, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Но вместо того, чтобы пойти в банк, северяне пошли в полицию. Когда в квартирах похитителей провели обыски, то там нашли оружие и наркотики.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимых виновными и назначил им от 8 до 12 лет лишения свободы в исправительных колониях строгого и особого режимов, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Объем уголовного дела вышел на 50 томов.

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