Николай Расторгуев про концерт к 85-летию Мурманской области: Я думал, в такую погоду хозяин собаку из дома не выгоняет

Группа исполнила любимые многими песни. Фото: Ника СВЕТЛОВА

28 мая масштабным праздником отметили 85-летие со дня образования Мурманской области. Главным музыкальным подарком для северян и гостей региона стало выступление группы «Любэ».

— Я думал, в такую погоду хозяин собаку из дома не выгоняет, - сказал в начале концерта Николай Расторгуев, а в конце пожелал. - Хорошего вам и теплого лета.

Группа исполнила любимые многими песни «Не валяй дурака, Америку», «Комбат», «Атас», «Ты неси меня река», «Там за туманами» и другие.

Ранее «Любэ» приезжали в Мурманск в рамках тура «Хороша родная».

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