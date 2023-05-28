Столкнулся сразу с тремя машинами. Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом в Мурманске

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: УГИБДД по Мурманской области

В УГИБДД по Мурманской области сообщили подробности аварии с мотоциклистом возле ТЦ Plazma, который зацепил сразу несколько машин перед падением.

- Около 15.50 в районе дома №4 на улице Рогозерской в Мурманске водитель мотоцикла Honda при совершении маневра - опережение справа, не справился с управлением и столкнулся со стоящими друг за другом (перед светофором) автомобилями Opel, BMW и Skoda, - прокомментировали в ведомстве.

Мотоциклиста 1985 года рождения доставили в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru