По предварительным данным, выступление «Любэ» запланировано на 19.30. Фото: Иван МАКЕЕВ

28 мая 2023 года Мурманской области исполнится 85 лет. К юбилею одного из самых молодых регионов России готовятся основательно - в регионе в течение года пройдут порядка тысячи мероприятий.

Основные события запланированы на праздничную для Кольского Заполярья неделю. 28 мая на площади Пять Углов пройдет большой концерт от местных коллективов и выступит группа «Любэ», также северян ждет дискотека от DJ Решетникова.

По предварительным данным, выступление «Любэ» запланировано на 19.30.

С программой празднования юбилея можно ознакомиться здесь.

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