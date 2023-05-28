По предварительным данным, выступление «Любэ» запланировано на 19.30.
Фото: Иван МАКЕЕВ
28 мая 2023 года Мурманской области исполнится 85 лет. К юбилею одного из самых молодых регионов России готовятся основательно - в регионе в течение года пройдут порядка тысячи мероприятий.
Основные события запланированы на праздничную для Кольского Заполярья неделю. 28 мая на площади Пять Углов пройдет большой концерт от местных коллективов и выступит группа «Любэ», также северян ждет дискотека от DJ Решетникова.
По предварительным данным, выступление «Любэ» запланировано на 19.30.
С программой празднования юбилея можно ознакомиться здесь.
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