Тысячи человек пришли на празднование 85-летия Мурманской области, несмотря на плохую погоду

Одной из площадок праздника стала ярмарка "Вкус Арктики". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

28 мая исполнилось 85 лет со дня образования Мурманской области. Большой праздник в честь этого проходит в центре Мурманска.

Несмотря на плохую погоду (северян заранее предупредили об усилении ветра и дожде), на площади Пять Углов собралось более двух тысяч человек. Точное количество гостей подсчитают после завершения всех мероприятий, но пик посещаемости должен прийтись на вечер воскресенья, когда будет выступать группа «Любэ».

Для северян и гостей региона работает гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», различные площадки, например, саамский чум, загон с живыми оленями, ярмарка мастеров, выступают местные коллективы. Также Мурманск и Махачкалу объединил телемост фестиваля «Вместе мы – Россия!».

Напомним: стало известно точное время выступления «Любэ» в Мурманске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru