Мурманск и Махачкалу объединил телемост фестиваля «Вместе мы – Россия!»

Жители обеих регионов смогли увидеть выступление народных коллективов друг друга и посмотреть на природные достопримечательности. Фото: gov-murman.ru/

28 мая в Мурманске проходит масштабное празднование 85-летия со дня образования Мурманской области. Площадкой для главных событий стала площадь Пять Углов.

Здесь состоялся телемост, объединивший Мурманск и Махачкалу. В прямом эфире прошел гала-концерт всероссийского фестиваля народного творчества и традиций «Вместе мы – Россия!». В этом году проект проходит под девизом «С южных гор до северных морей», объединяя самые разные культуры и традиции народов России.

Жители обеих регионов смогли увидеть выступление народных коллективов друг друга и посмотреть на природные достопримечательности.

- Север и вся страна горячо поздравляют Дагестан с 100-летием Расула Гамзатова, а Дагестан и вся страна поздравляют Мурманскую область с 85-летием. Дорогие друзья, этот телемост являет собой яркий пример единства народов России. Вместе мы - Россия! – отметила во время телемоста вице-губернатор Елена Дягилева.

Напомним: 28 мая в Мурманске прошел «Самый северный Сабантуй».

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