«Самый северный Сабантуй» в Мурманске впервые открыли шествием

"Самый северный Сабантуй" в Мурманске открыли шествием. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

28 мая в Мурманской области отмечают сразу несколько праздников. Так, в рамках 85-летия со дня образования региона прошел «Самый северный Сабантуй».

Народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир отмечается уже в третий раз, с каждым годом на него приходит все больше народа.

- С каждым годом Сабантуй становится все ярче и интереснее. В этом году мы впервые организовали шествие с исполнением национальных песен, чтобы привлечь гостей. Наши традиции – это хорошее настроение, добродушие и любовь, - рассказал председатель татарского культурного общества «Якташ» Раил Биккиняев.

Как отметила заместитель председателя Камилла Биккиняева, за три года представители разных организаций и обществ области сдружились, что расширяет масштабы праздника. В этом году культурная программа «Самого северного Сабантуя» проходит на татарском языке, а специальной гостьей стала заслуженная артистка Республики Татарстан Чулпан Ахметзянова.

Сейчас празднование Сабантуя в Мурманске становится традицией, раньше проводить его удавалось далеко не каждый год и с большими перерывами. Так, в 2010-м он прошел в Долине Уюта.

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