29 мая в Мурманской области будет дождливо

Наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклона. Фото: Олег ФИЛОНОК

Начало новой недели в Мурманской области, увы, обещает быть дождливым. 29 мая наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4 +9, днем +13 +18 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: жителей Мурманска предупреждают о сильном ветре. Порывы сохранятся до конца суток.

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