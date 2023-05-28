Патриарх Кирилл поздравил митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана с 70-летием

Патриарх пожелал митрополиту крепости душевных и телесных сил, помощи от Господа. Фото: vk.com/mmeparh

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, который отмечает 70-летний юбилей.

Патриарх отметил, что за минувшие годы митрополит хорошо потрудился на пользу Святой Церкви и будет справедливым удостоить его ордена преподобного Сергия Радонежского II степени.

- Без малого десять лет Вы ответственно исполняете возложенное на Вас архипастырское послушание на Мурманской земле. Отрадно также отметить, что епархиальное делание Вы гармонично сопрягаете с трудами на посту председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи от Господа и преуспеяния в дальнейших трудах, - говорится в поздравлении.

Напомним: Патриарх Кирилл одобрил концепт будущего храма в Мурманске.

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