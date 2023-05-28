В Мурманске на улице Подгорной пьяный водитель врезался в столб

В отношении молодого человека составили административный протокол по части 1 статьи 12. 8 КоАП РФ. Фото: t.me/murmansk_chp

Вечером 27 мая водитель BMW решил сесть за руль пьяным, что привело к ДТП. Мужчина врезался в световую опору, когда ехал по улице Подгорной.

- В аварии никто не пострадал, сотрудники Госавтоинспекции оформили аварию. Автоинспекторы выявили у водителя внешние признаки опьянения, он прошел освидетельствование на месте. Прибор показал наличие алкоголя в крови - 0,7 мг/л выдыхаемого воздуха, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В отношении молодого человека составили административный протокол по части 1 статьи 12. 8 КоАП РФ. Автомобиль, который после ДТП наполовину оказался всмятку, доставлен на спецстоянку.

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