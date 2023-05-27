Путин: История Кольского Заполярья создавалась смелыми и талантливыми людьми

Владимир Путин отметил важность Мурманской области для страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Владимир Путин поздравил Мурманскую область с 85-летием со дня образования. Юбилей в Кольском Заполярье отметят 28 мая.

- История Кольского Заполярья создавалась смелыми, решительными, талантливыми людьми. Благодаря их самоотверженности, искреннему стремлению принести пользу Отечеству в суровых условиях были построены крупные объекты транспортной инфраструктуры, многое сделано для наращивания промышленного потенциала региона, обеспечения безопасности северо-западных рубежей страны, - говорится в поздравлении президента.

Владимир Путин отметил важность региона для страны, вектор развития в сторону Мурманского транспортного узла, Севморпути, освоения недр, а также создание комфортной обстановки для жизни на Крайнем Севере.

- Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, заложенные многими поколениями ваших земляков, своей инициативностью и целеустремленностью содействовать решению ответственных задач на благо Мурманской области и всей России, - отметил Владимир Путин.

Также северян поздравили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Напомним: к празднику все северяне, удостоенные регионального звания ветерана труда, получили традиционную выплату.

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