В Мурманске велосипедист поехал по «зебре» и попал под машину

ДТП произошло на пешеходном переходе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 27 мая в Мурманске произошло ДТП с участием велосипедиста. Столкновение произошло у дома №25А на улице Карла Маркса около 16.00, когда машина попыталась проехать на красный сигнал светофора.

- По предварительной информации, водитель Kia при проезде на запрещающий сигнал светофора сбил 14-летнего велосипедиста, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу, предварительно не спешившись, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Подростка госпитализировали.

Напомним: в Ловозерском районе днем 25 мая произошло ДТП с участием одной машины.

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