За полвека корюшка в Мурманской области стала крупнее

Корюшки в Имандре становится больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области начинается сезон ловли корюшки. Ученые выяснили, что более чем за полвека этой рыбки в Имандре стало больше, а также она стала крупнее.

- Средние показатели составляют 43 грамма и 17,9 сантиметра, в то время как в 196-е они не превышали 26 граммов и 15,4 сантиметра. – говорится в исследовании института проблем промышленной экологии Севера федерального исследовательского центра КНЦ РАН.

В губе Кунчаст и вблизи острова Хорт обнаружили самых крупных особей, например, семилетнюю самку, которая выросла до 24 сантиметров и весила 97 граммов.

Напомним: к побережью Териберки подошла мойва.

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