За два года продолжительность жизни в Мурманской области увеличилась до 71,3 лет

Продолжительность жизни северян увеличилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области увеличивается продолжительность жизни северян. Так, за последние два года продолжительность жизни в регионе увеличилась на 3 года и составила 71,3 года. Сохранение этой тенденции обсудили на заседании координационного совета при министерстве здравоохранения региона.

— Самым эффективным способом раннего выявления болезней системы кровообращения, пищеварительной и эндокринной системы, онкологических заболеваний является прохождение профилактических осмотров и диспансеризации. Они помогают выявлять опасные и хронические заболевания на ранних стадиях. Многие признаки заболеваний могут себя не проявлять, и диагностировать их можно только по результатам обследования, - сообщили в минздраве.

Ранее аналитики Мурманскстата представили данные об ожидаемой продолжительности жизни в Мурманской области. Так, северяне в городах будут жить меньше, чем жители сел и деревень, а женщины - дольше мужчин. Продолжительность жизни в городах составит 63,5 года для мужчин и 72,8 года для женщин, в селах - 66,5 года для мужчин и 72,9 года для женщин.

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