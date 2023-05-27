В Мурманске открыли инсталляцию ко Дню пропавших детей

В Заполярье дети пропадают каждый месяц. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

25 мая отмечался международный День пропавших детей. Чтобы обратить внимание на эту важную проблему, в парке на Семеновском озере волонтеры отряда «ЛизаАлерт» открыли инсталляцию в виде темной фигуры маленькой девочки.

— B этом году мы создали арт-объект, который является продолжением акции прошлого года «Не проходи мимо». Идея появилась после недавнего поиска в Пензе, когда потерявшийся трехлетний ребенок прошел полтора километра и так и не был остановлен прохожими. На фасаде мы видим большую стрелку с фразой «Помочь ей можешь только ты», а рядом фигуру маленькой одинокой девочки. Наша цель - привлечь максимальное внимание к таким ситуациям и добиться того, чтобы в общественном сознании закрепилась простая мысль: детям надо помогать, и это может делать каждый человек! - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Мурманской области.

В Заполярье дети пропадают каждый месяц. К счастью, большинство поисков завершается благополучно.

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