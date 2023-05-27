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НовостиПроисшествия27 мая 2023 5:54

Зажал рану и ушел. Житель Мурманска ударил сына ножом во время дня рождения

Житель Мурманска ударил сына ножом во время дня рождения
Ника СВЕТЛОВА
Мужчина едва не убил своего сына во время праздника.

Мужчина едва не убил своего сына во время праздника.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ленинский суд Мурманска вынес обвинительный приговор 65-летнему северянину, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина чуть не убил своего сына.

7 ноября 2022 родственники отмечали день рождения пострадавшего и выпивали, отец стал ругать сына за его образ жизни, потом от слов перешли к рукоприкладству.

- Подсудимый разозлился, взял в руку кухонный нож с керамическим лезвием и ударил сына в грудь со стороны сердца. После этого потерпевший надел куртку и, зажав рану рукой, ушел из квартиры отца, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

После северянин признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, на такой же срок установлен испытательный срок.

Напомним: Мурманский областной суд не стал менять приговор 42-летнему жителю Санкт-Петербурга, который убил свою мать. Преступление он совершил в декабре 2022 года, когда выпил в гостях у мамы и поссорился с ней.

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