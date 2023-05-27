Зажал рану и ушел. Житель Мурманска ударил сына ножом во время дня рождения

Мужчина едва не убил своего сына во время праздника. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ленинский суд Мурманска вынес обвинительный приговор 65-летнему северянину, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина чуть не убил своего сына.

7 ноября 2022 родственники отмечали день рождения пострадавшего и выпивали, отец стал ругать сына за его образ жизни, потом от слов перешли к рукоприкладству.

- Подсудимый разозлился, взял в руку кухонный нож с керамическим лезвием и ударил сына в грудь со стороны сердца. После этого потерпевший надел куртку и, зажав рану рукой, ушел из квартиры отца, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

После северянин признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, на такой же срок установлен испытательный срок.

Напомним: Мурманский областной суд не стал менять приговор 42-летнему жителю Санкт-Петербурга, который убил свою мать. Преступление он совершил в декабре 2022 года, когда выпил в гостях у мамы и поссорился с ней.

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