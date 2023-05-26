В Мурманске практиковавшего БДСМ с ученицами тренера приговорили к 21 году колонии

Тренер должен будет выплатить 1,5 миллиона рублей своей бывшей ученице в качестве компенсации морального ущерба. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В декабре 2021 года в отношении 49-летнего тренера по карате Сергея Гурина (имя изменено) возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что он практиковал с ученицами весьма нетрадиционные методы.

Одна из бывших воспитанниц Гурина спустя годы молчания написала заявление, что тренер практиковал с ученицами БДСМ-тренировки и заставлял раздеваться. Согласно открытым источникам, на момент, когда все происходило, девочке было 12 лет, ее приглашали на частные тренировки, во время которых Гурин завязывал ей газа и хлестал ее плеткой. Так же он поступал с другими. Во время обыска в квартире северянин нашли различные игрушки из магазинов для взрослых и видео 18+.

В отношении тренера возбудили сразу несколько уголовных дел: за иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет; развратные действия без насилия, половое сношение с несовершеннолетней и даже изнасилование.

- За совершенные преступления мужчину приговорили к лишению свободы на 21 год в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях и организациях, связанных с обучением и (или) воспитанием несовершеннолетних, на срок 20 лет и с ограничением свободы на срок 2 года, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда Мурманской области.

Также потерпевшей он должен будет выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.

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