55-летний житель Мурманска ударил друга ножом из-за попытки поцеловать его даму

Скандал на почве ревности разгорелся в одной из квартир на улице Лобова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летний мурманчанин, не удержавший свой порыв любви, получил удар ножом в шею. Мужчину ранил его 55-летний друг.

Скандал на почве ревности разгорелся в одной из квартир на улице Адмирала Лобова.

- Злоумышленник рассказал полицейским, что компания друзей распивала алкоголь у него дома. Ему показалось, что приятель пытается поцеловать его возлюбленную, и он схватил кухонный нож и ударил им друга, после чего сам вызвал "скорую", а также позвонил в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Северянину грозит до двух лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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