Общественный транспорт в Мурманске переходит на летнее расписание

С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на сайте АО «Электротранспорт». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

С 3 июня все автобусы и троллейбусы Мурманска, кроме маршрутов № 24, 25, 27, 7Т перейдут на летнее расписание. Интервалы движения немного увеличат.

- С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на сайте АО «Электротранспорт» в разделе расписание, - сообщает компания-перевозчик.

Напомним: начальник мурманского гидрометцентра рассказала, каким будет лето-2023.

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