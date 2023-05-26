С марта 11 жителей Мурманской области пострадали от укусов клещей

Всего по России клещи уже покусали 104 тысячи человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Мурманской области продолжают регистрировать случаи укусов клещей. Кровососы прицепляются к северянам, когда они путешествуют по другим регионам.

- С марта растет число обращений граждан. По состоянию на 22 мая в медучреждения области обратились из-за укусов клещей 11 человек. Всем оказали медицинскую помощь, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

Все случаи были завозные, укусы произошли в Карелии, Краснодарском крае, Архангельской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Смоленской областях и Иваново.

Всего по России клещи уже покусали 104 тысячи человек. Продолжают выявлять случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом.

Напомним: в 2022 году от этих паукообразных пострадали 44 человека.

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