После жалоб северян Роспотребнадзор проверит прощальный зал в Мурманске

Северяне возмущены работой прощального зала вблизи жилых домов в Мурманске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В 2019 году жителей улицы Радищева в Мурманске взволновала новость, что рядом с ними появится прощальный зал. Северяне возмутились, что гробы с усопшими будут носить мимо жилых домов и детской площадки.
Несмотря на это, прощальный зал все-таки открыли. Но северяне уже несколько лет пытаются его закрыть. Посодействовать в этом обещал экс-депутат горсовета Виктор Хабаров, однако сделать это не удалось.
Как сообщили в администрации города, владельцу прощального зала рекомендовали переехать в другое здание и больше не проводить ритуальные обряды на Радищева, 20.
- Также направлен запрос в управление Роспотребнадзора по Мурманской области о предоставлении информации по результатам рассмотрения обращений граждан и принятия мер в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм правообладателем объекта капитального строительства, - уточнили в администрации.
Напомним: в Кандалакшском районе построят новое кладбище, которое будет располагаться у поселка Нивский.
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