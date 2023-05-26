После жалоб северян Роспотребнадзор проверит прощальный зал в Мурманске

Северяне возмущены работой прощального зала вблизи жилых домов в Мурманске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2019 году жителей улицы Радищева в Мурманске взволновала новость, что рядом с ними появится прощальный зал. Северяне возмутились, что гробы с усопшими будут носить мимо жилых домов и детской площадки.

Несмотря на это, прощальный зал все-таки открыли. Но северяне уже несколько лет пытаются его закрыть. Посодействовать в этом обещал экс-депутат горсовета Виктор Хабаров, однако сделать это не удалось.

Как сообщили в администрации города, владельцу прощального зала рекомендовали переехать в другое здание и больше не проводить ритуальные обряды на Радищева, 20.

- Также направлен запрос в управление Роспотребнадзора по Мурманской области о предоставлении информации по результатам рассмотрения обращений граждан и принятия мер в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм правообладателем объекта капитального строительства, - уточнили в администрации.

Напомним: в Кандалакшском районе построят новое кладбище, которое будет располагаться у поселка Нивский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru