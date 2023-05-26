В Мурманской области ввели ограничение на посещение лесов

Ограничение на посещение лесов будет действовать с 26 мая по 14 июня. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области установлен четвертый (чрезвычайный) класс пожарной опасности.

Из-за этого с 26 мая в регионе ввели ограничение на пребывание людей в лесах и въезд на территорию на машинах.

Действует оно в десяти лесничествах: Мурманском, Кольском, Печенгском, Мончегорском, Ловозерском, Кировском, Кандалакшском, Зашейковском, Ковдозерском, Терском.

По предварительном прогнозу, действовать ограничение будет до 14 июня включительно.

Напомним: в Заполярье уже случились первые лесные пожары. В 2022 году северянам выписали штрафов на 204 тысячи рублей из-за неосторожного обращения с огнем на природе.

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