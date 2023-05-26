В Мурманске браконьеры заплатят 4 миллиона рублей за 20 мешков камчатского краба

В машине было 19 полипропиленовых мешков с 559 секциями конечностей краба. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ленинский районный суд Мурманска вынес обвинительный приговор двум браконьерам.

Злоумышленников поймали на незаконных делах 26 января 2021 года в Кильдинстрое, когда они перевозили камчатского краба в микроавтобусе. В машине нашли 19 полипропиленовых мешков с 559 секциями конечностей краба, а один мешок с 36 комплектами конечностей лежал в прицепе грузового автомобиля Mercedes.

- Всего в микроавтобусе нашли 561 килограмм краба, а в прицепе грузовика - 31 килограмм. Материальный ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил 4,2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

Нарушители на судебное заседание пришли, письменных возражений по иску не предоставили, так что всю сумму ущерба суд постановил с них взыскать.

Решение еще не вступило в законную силу.

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