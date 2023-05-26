Лукашенко доложат о вариантах площадок для порта перевалки белорусских удобрений в Мурманске

Александру Лукашенко доложат о вариантах площадок под строительство порта в Мурманске. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мурманской области работает делегация из Республики Беларусь во главе с премьер-министром Романом Головченко.

После ряда официальных мероприятий в правительстве региона гостям показали варианты площадок под строительство порта для перевалки белорусских калийных удобрений.

В августе 2022 года стало известно, что Минск решил перенаправить транзит белорусских калийных удобрений в Россию.

- Все осмотрели с воды, места отличные. В принципе можно начинать строить. Осталось решить ряд вопросов, - отметил Роман Головченко.

На будущий порт могут распространить преференции резидента Арктической зоны РФ и территории опережающего развития «Столица Арктики».

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