К побережью Териберки подошла мойва

Мойву в Териберке ловят прямо у берега. Фото: vk.com/my_teriberka

В Териберке начинается пора, которая привлекает в село сотни приезжих. И речь не о туристах.

В мае к побережью Териберки подходит мойва, и рыбы так много, что ее ловят буквально у берега сачками. Поэтому часто здесь можно наблюдать шеренги людей, которые стоят по колено в воде, а домой уходят с десятками килограммов улова.

Также мойвенные косяки привлекают китов, которые подходят близко к берегу.

Напомним: в начале апреля в Баренцевом море завершилась мойвенная путина.

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