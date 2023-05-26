Мурманская область и Республика Беларусь подпишут пять соглашений

В Мурманской области продолжается работа белорусской делегации. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области продолжает работать делегация из Республики Беларусь во главе с премьер-министром Романом Головченко, которая прибыла в регион 25 мая.

26 мая в рамках рабочей группы, которую проведет вице-губернатор Ольга Кузнецова, запланировано подписание пяти соглашений о сотрудничестве на 2023-2024 годы.

- Это соглашение на 5 миллионов долларов о поставке запасных частей «БелАЗа» для обслуживания карьерных самосвалов, а также соглашения о закупках автобусной, троллейбусной и коммунальной техники, поставке товара, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманске построят порт для перевалки калийных белорусских удобрений, а в Апатитах откроют сервисный центр по обслуживанию и ремонту техники «БелАЗ».

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