Жителю Мурманской области выписали штраф за угрозы пограничнику

Мужчину осудили по части 1 статьи 318 УК РФ и назначили наказание в виде штрафа. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области вынесли приговор местному жителю, который пытался применить насилие к пограничнику.

Дело было в июле 2022 года, когда сотрудники погрануправления вышли на побережье Кольского полуострова в рамках проверки сообщения о совершении административного нарушения. Там они заметили группу северян, которые были пьяны.

- В действиях одного из мужчин усматривались признаки административного нарушения, а его приятелю не понравилось, что к тому предъявляют законные требования. Он стал угрожать пограничнику расправой, - сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Мужчину осудили по части 1 статьи 318 УК РФ и назначили наказание в виде штрафа.

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