Бывшие проректор и главбух МГТУ не смогли обжаловать приговор за незаконные премии

Не согласившись с приговором суда, осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Бывшие проректор и главбух Мурманского государственного технического университета пытались обжаловать ранее вынесенный им приговор. Сотрудников МГТУ признали виновными по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Так, в 2017-2019 годах они незаконно получали премии за счет платных услуг по программам дополнительного образования. При этом осужденные не принимали в них участия.
- Пять миллионов рублей, которые незаконно получили сотрудницы, предназначались на расходы университета, в том числе на покупку учебных пособий, бумаги, тонеров, картриджей, канцтоваров, обновление программного обеспечения, развитие учебной базы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
Бывших проректора и главного бухгалтера лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в госучреждениях на 4 года и 3 года соответственно, взыскав более 5,6 миллиона рублей.
- Не согласившись с приговором суда, осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы, в которых, ссылаясь на невиновность, просили их оправдать, уголовное дело прекратить в связи с отсутствием состава преступления в их действиях, - уточнили в ведомстве.
Однако апелляции Мурманский областной суд оставил без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
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