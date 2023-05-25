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НовостиЭкономика25 мая 2023 12:09

Андрей Чибис: Аквакультура Мурманской области почти полностью перешла на белорусский корм для рыб

Аквакультура Мурманской области перешла на белорусский корм
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Аквакультура региона перешла на белорусский корм для рыб.

Аквакультура региона перешла на белорусский корм для рыб.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманская область наращивает товарооборот с Республикой Беларусь. В частности, компании дружественной страны помогают аквакультуре Заполярья.

- Поставки из Мурманской области и обратно нарастают. Например, корм для рыб: наши предприятия аквакультуры теперь практически весь его объем получают из Республики Беларусь. Это взаимовыгодно, - сообщил губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис.

Напомним: в Апатитах откроют сервисный центр по обслуживанию и ремонту техники «БелАЗа». Об этом сообщил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

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