Андрей Чибис: Аквакультура Мурманской области почти полностью перешла на белорусский корм для рыб

Аквакультура региона перешла на белорусский корм для рыб. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманская область наращивает товарооборот с Республикой Беларусь. В частности, компании дружественной страны помогают аквакультуре Заполярья.

- Поставки из Мурманской области и обратно нарастают. Например, корм для рыб: наши предприятия аквакультуры теперь практически весь его объем получают из Республики Беларусь. Это взаимовыгодно, - сообщил губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис.

Напомним: в Апатитах откроют сервисный центр по обслуживанию и ремонту техники «БелАЗа». Об этом сообщил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru