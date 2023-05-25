Андрей Чибис: Аквакультура Мурманской области почти полностью перешла на белорусский корм для рыб

Аквакультура региона перешла на белорусский корм для рыб.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Мурманская область наращивает товарооборот с Республикой Беларусь. В частности, компании дружественной страны помогают аквакультуре Заполярья.
- Поставки из Мурманской области и обратно нарастают. Например, корм для рыб: наши предприятия аквакультуры теперь практически весь его объем получают из Республики Беларусь. Это взаимовыгодно, - сообщил губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис.
Напомним: в Апатитах откроют сервисный центр по обслуживанию и ремонту техники «БелАЗа». Об этом сообщил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
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