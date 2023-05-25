В Мурманской области за неделю подорожали суповые овощи

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на продукты за неделю. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на продукты за неделю.

Так, с 16 по 22 мая больше всего в Мурманской области выросли цены на суповые овощи - свежую белокочанную капусту (на 13,8%), морковь (на 6,7%), картофель (3,5%). Также подорожала баранина (на 2,8%), пшено (на 1,7%), охлажденные и мороженые куры (на 1,4%)

- Снизилась стоимость молока 2,5-3,2% жирности пастеризованного и стерилизованного (соответственно на 2,1% и 1,8%), пшеничной муки (на 1,6%), куриных яиц (на 1,1%), - отметили в ведомстве.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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