В районе Семеновского озера появится автостоянка

Стоянка будет располагаться около Монумента жителям военного Мурманска
Фото: Олег ФИЛОНОК
В областном центре в рамках благоустройства территории возле Семеновского озера обустраивают автостоянку.
- Она будет располагаться около монумента жителям военного Мурманска. Там планируется строительство автостоянки на 40 машин, - пишет паблик «Мурманск» (18+).
На данный момент идут подготовительные работы.
Напомним: в Мурманской области появится сервисный центр «БелАЗа». Его откроют в Апатитах.
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