Товарооборот Мурманской области и Республики Беларусь в 2022 году достиг рекордного показателя в 286 млн долларов

Кратно вырос как белорусский экспорт (в 4,3 раза), так и поставки из Мурманской области в Беларусь (в 2,4 раза). Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманскую область прибыла делегация Республики Беларусь во главе с премьер-министром Романом Головченко.

В рамках рабочей встречи с представителями правительства Мурманской области и губернатором Андреем Чибисом стороны отметили укрепление сотрудничества.

— По итогам 2022 года достигнут рекордный показатель товарооборота Республики Беларуси и Мурманской области – 286 миллионов долларов с ростом к уровню 2021 года почти в три раза, - отметил Роман Головченко.

Кратно вырос как белорусский экспорт (в 4,3 раза), так и поставки из Мурманской области в Беларусь (в 2,4 раза). Данная позитивная тенденция продолжается и в первом квартале 2023 года: объем взаимной торговли составил около 77 миллионов долларов и более чем в 3,5 раза превысил показатель января – марта 2022 года.

Напомним: белорусская сторона планирует принять участие в реконструкции аэропорта «Мурманск» и помочь в замене лифтов в многоквартирных домах северян.

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