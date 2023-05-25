Руководителю приюта для животных в Мурмашах объявили предостережение после вспышки инфекций

Персонал и волонтеров приюта проинформировали о необходимости усиления контроля за состоянием каждого животного во время обострения инфекционных заболеваний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле прошлого года в мурмашинском приюте для животных случился вспышка парвовируса и коронавируса. Долгое время ситуацию с распространением инфекций в приюте не удавалось взять под контроль.

Летом 2022 года всех животным сделали прививки, после чего удалось локализовать и исключить распространение заболеваний.

- Чтобы подобных вспышек больше не допускалось, в мае 2023 года природоохранный прокурор объявил предостережение директору организации, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Персонал и волонтеров приюта проинформировали о необходимости усиления контроля за состоянием каждого животного во время обострения инфекционных заболеваний. Сейчас приют продолжает свою работу - в нем содержится более 700 собак.

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