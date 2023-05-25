Житель Апатитов изувечил бывшую возлюбленную ламинатом

46-летний ранее неоднократно судимый апатитчанин свою вину отрицать не стал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летняя жительница Апатитов получила тяжкие травмы после встречи с бывшим «гражданским» супругом.

На место происшествия после звонка женщины выехали полицейские, которые обнаружили в подъезде дома на улице Московской мужчину, который выражался матом и пытался проникнуть в квартиру экс-возлюбленной.

- Стражи порядка увидели, что у северянки серьезные травмы - ее доставили в больницу. Выяснилось, что бывший гражданский муж избил женщину во время ссоры ламинатной доской, не менее 9 раз ударив ее по телу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

46-летний ранее неоднократно судимый апатитчанин свою вину отрицать не стал. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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