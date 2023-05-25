В Мурманске состоялась ежегодная конференция предпринимателей

Мероприятие состоялось в преддверии Дня российского предпринимательства. Фото: t.me/morar_51

В Мурманске прошла ежегодная конференция предпринимателей региона, на которой обсудили условия ведения бизнеса в Арктической зоне.

Мероприятие состоялось в преддверии Дня российского предпринимательства.

- Наши предприниматели сталкиваются с особыми вызовами из-за транспортной удаленности, нехватки специалистов, других природных и экономических особенностей. Но. несмотря на все сложности, они продолжают развивать свои проекты в городе и области, платить налоги в бюджет и создавать рабочие места, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: за 2022 год объем закупок у малого и среднего бизнеса в Мурманской области вырос до 10,7 млрд рублей.

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