Пропавшего осенью во время сапсерфинга на Имандре мужчину нашли мертвым

Спустя семь месяцев после трагедии нашли тело северянина. Фото: vk.com/severspas51

31 октября 2022 года во время сапсерфинга на Имандре пропал 39-летний апатитчанин Сергей Целищев. Мужчина упал с доски в воду, позже нашли его сап-серф, но поиски самого северянина не увенчались успехом.

Спустя почти семь месяцев после случившегося волонтеры поисковых отрядов сообщили, что обнаружено тело Сергея.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

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