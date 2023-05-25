Бывшего заместителя главврача Апатитско-Кировской ЦГБ признали виновной в получении взятки

За взятку в 15 тысяч рублей бывшая замглавного врача заплатит штраф в 300 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор 46-летней бывшей заместителю главного врача Апатитско-Кировской ЦГБ. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ей вменяли получение взятки через посредника.

- В августе 2022 года осужденная исполняла обязанности главного врача и получила от 44-летнего местного жителя через посредника 15 000 рублей, - уточнил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Как добавили в прокуратуре региона, за эти деньги северянка помогла оформить фиктивный больничный, что мужчина якобы проходил амбулаторное лечение в больнице с 15 по 29 августа. Преступление выявили при содействии сотрудников ОЭБиПК МО МВД России «Апатитский».

На работе у экс-заместителя прошли обыски, свою вину она признала. Суд приговорил ее к штрафу в 300 тысяч рублей, и два с половиной года она не сможет занимать определенные должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru