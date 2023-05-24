В Мурманске на Восточно-объездной дороге нашли артиллерийский снаряд

Снаряд нашли при проведении земляных работ. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

В Мурманске на Восточно-объездной дороге нашли подозрительный предмет при проведении земляных работ. Его обследовали специалисты-взрывотехники Росгвардии.

- Для обеспечения безопасности на место была направлена группа взрывотехников ОМОН «Медведь». Специалисты Росгвардии установили, что перед ними 125-миллиметровый артиллерийский снаряд, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

В дальнейшем снаряд уничтожат.

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